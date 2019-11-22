Корнієнко: "Слуга народу" розглядає Ткаченка як основного кандидата в мери Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Політична фракція "Слуга народу" розглядає народного депутата України Олександра Ткаченка як одного з основних кандидатів на посаду мера Києва. Про це в інтерв’ю "Новое Время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, чи стане Ткаченко висуванцем в мери столиці від фракції "Слуга народу", Корнієнко відповів:
"Як вирішить партія. Є різні люди, у яких є бачення розвитку столиці. У Олександра - комплексне, і він не соромиться їм ділитися. Логічно, що він розглядається як один з основних кандидатів".
Нагадаємо, за результатами дослідження, проведеного Active Group в період 16-17 листопада 2019 року, Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу мерів Києва.