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Корнієнко: "Слуга народу" розглядає Ткаченка як основного кандидата в мери Києва

Корнієнко: "Слуга народу" розглядає Ткаченка як основного кандидата в мери Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Політична фракція "Слуга народу" розглядає народного депутата України Олександра Ткаченка як одного з основних кандидатів на посаду мера Києва. Про це в інтерв’ю "Новое Время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, чи стане Ткаченко висуванцем в мери столиці від фракції "Слуга народу", Корнієнко відповів:

"Як вирішить партія. Є різні люди, у яких є бачення розвитку столиці. У Олександра - комплексне, і він не соромиться їм ділитися. Логічно, що він розглядається як один з основних кандидатів".

Нагадаємо, за результатами дослідження, проведеного Active Group в період 16-17 листопада 2019 року, Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу мерів Києва. 

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