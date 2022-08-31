Слов'янськ уночі вчергове обстріляли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські загарбники вночі вкотре обстріляли Слов'янськ у Донецькій області, повідомляє у середу, 31 серпня, Слов'янська ВЦА, пише УНН.
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"Минула ніч у місті була неспокійною. Слов’янськ знову зазнав ворожого удару", - повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, якого цитує ВЦА у Telegram.
Обійшлося без жертв.
Доповнення
Російські окупанти за 30 серпня вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще двох - поранили.