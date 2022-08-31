Славянск ночью в очередной раз обстреляли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские захватчики ночью в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, сообщает в среду, 31 августа, Славянская ВГА, пишет УНН.
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"Минувшая ночь в городе была беспокойной. Славянск снова подвергся вражескому удару", - сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, которого цитирует ВГА в Telegram.
Обошлось без жертв.
Дополнение
Российские оккупанты за 30 августа убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще двоих – ранили.