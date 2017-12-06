Слово "Кіборги" назавжди увійде в історію українського війська – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час прем’єри фільму “Кіборги” привітав військових Збройних сил України, назвавши їх гарантом незалежності України, передає УНН.
“Фільм, звичайно, художній, але базується на дуже точному матеріалі. Фільм зроблений у тісній співпраці з нашими героями АТО. І велика кількість фраз, епізодів взято з реального життя, і назва „Кіборги“ якими наші вороги, агресори й окупанти хотіли нас образити, навпаки став синонімом мужності і стійкості, патріотизму українського воїна, і це слово назавжди увійде в історію українського війська”, — підкреслив Президент.
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Окрім того, за його словами, в історію війде також донецький аеропорт, який і став темою сюжету стрічки.
“Не Будапештський меморандум є гарантом нашої незалежності, хоча, багато хто так думав, коли ми віддавали третій у світі ядерний потенціал, — сьогодні ми точно знаємо, що гарантом незалежності, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є українські збройні сили, український воїн, солдат, який так яскраво був продемонстрований в сьогоднішньому фільмі, і ми це точно побачимо”, — наголосив Порошенко під час виступу.