Слово "Киборги" навсегда войдет в историю украинского войска - Президент

“Фильм, конечно, художественный, но базируется на очень точном материале. Фильм сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО. И большое количество фраз, эпизодов взято из реальной жизни, и название "Киборги" которыми наши враги, агрессоры и оккупанты хотели нас обидеть, наоборот стало синонимом мужества и стойкости, патриотизма украинского воина, и это слово навсегда войдет в историю украинского войска”, — подчеркнул Президент.

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Кроме того, по его словам, в историю войдет также донецкий аэропорт, который и стал темой сюжета ленты.

“Не Будапештский меморандум является гарантом нашей независимости, хотя, многие так думал, когда мы отдавали третий в мире ядерный потенциал, — сегодня мы точно знаем, что гарантом независимости, суверенитета, территориальной целостности нашего государства украинские вооруженные силы, украинский воин, солдат, который так ярко был продемонстрирован в сегодняшнем фильме, и мы это точно увидим”, — подчеркнул Порошенко во время выступления.