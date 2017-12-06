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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде
09:37 • 160 просмотра

Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13624 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93342 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109246 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129612 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106229 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107941 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Слово "Киборги" навсегда войдет в историю украинского войска - Президент

Слово "Киборги" навсегда войдет в историю украинского войска - Президент

Киев  •  УНН

 • 14450 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время премьеры фильма "Киборги" поздравил военных Вооруженных сил Украины, назвав их гарантом независимости Украины, передает УНН.

“Фильм, конечно, художественный, но базируется на очень точном материале. Фильм сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО. И большое количество фраз, эпизодов взято из реальной жизни, и название "Киборги" которыми наши враги, агрессоры и оккупанты хотели нас обидеть, наоборот стало синонимом мужества и стойкости, патриотизма украинского воина, и это слово навсегда войдет в историю украинского войска”, — подчеркнул Президент.

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Кроме того, по его словам, в историю войдет также донецкий аэропорт, который и стал темой сюжета ленты.

“Не Будапештский меморандум является гарантом нашей независимости, хотя, многие так думал, когда мы отдавали третий в мире ядерный потенциал, — сегодня мы точно знаем, что гарантом независимости, суверенитета, территориальной целостности нашего государства украинские вооруженные силы, украинский воин, солдат, который так ярко был продемонстрирован в сегодняшнем фильме, и мы это точно увидим”, — подчеркнул Порошенко во время выступления.

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