Слово "Киборги" навсегда войдет в историю украинского войска - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время премьеры фильма "Киборги" поздравил военных Вооруженных сил Украины, назвав их гарантом независимости Украины, передает УНН.
“Фильм, конечно, художественный, но базируется на очень точном материале. Фильм сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО. И большое количество фраз, эпизодов взято из реальной жизни, и название "Киборги" которыми наши враги, агрессоры и оккупанты хотели нас обидеть, наоборот стало синонимом мужества и стойкости, патриотизма украинского воина, и это слово навсегда войдет в историю украинского войска”, — подчеркнул Президент.
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Кроме того, по его словам, в историю войдет также донецкий аэропорт, который и стал темой сюжета ленты.
“Не Будапештский меморандум является гарантом нашей независимости, хотя, многие так думал, когда мы отдавали третий в мире ядерный потенциал, — сегодня мы точно знаем, что гарантом независимости, суверенитета, территориальной целостности нашего государства украинские вооруженные силы, украинский воин, солдат, который так ярко был продемонстрирован в сегодняшнем фильме, и мы это точно увидим”, — подчеркнул Порошенко во время выступления.