Словенці створили вино на честь дружини Д.Трампа

Виробники стверджують, що це вино із фруктовими нотками, “свіже і елегантне”. Перша партія нового вина з 300 пляшок була розкуплена всього за три дні по ціні 27,9 євро за пляшку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, американці назвали кращим українське вино від ТМ “Коктебель”.