Словенці створили вино на честь дружини Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Словенські винороби випустили вино “Перша леді” на честь дружини президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на молдавський портал Vinmoldova.md.
Виробники стверджують, що це вино із фруктовими нотками, “свіже і елегантне”. Перша партія нового вина з 300 пляшок була розкуплена всього за три дні по ціні 27,9 євро за пляшку.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, американці назвали кращим українське вино від ТМ “Коктебель”.