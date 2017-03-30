Словенцы создали вино в честь жены Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Словенские виноделы выпустили вино "Первая леди" в честь супруги президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на молдавский портал Vinmoldova.md.
Производители утверждают, что это вино с фруктовыми нотками, "свежее и элегантное". Первая партия нового вина с 300 бутылок была раскуплена всего за три дня по цене 27,9 евро за бутылку.
Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".