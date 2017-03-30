Словенцы создали вино в честь жены Д.Трампа

Производители утверждают, что это вино с фруктовыми нотками, "свежее и элегантное". Первая партия нового вина с 300 бутылок была раскуплена всего за три дня по цене 27,9 евро за бутылку.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".