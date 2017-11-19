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Словенська бригада арбітрів працюватиме на матчі "Наполі" – "Шахтар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та італійським "Наполі", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Головним суддею стане рефері попереднього фіналу Ліги Європи словенець Дамір Скоміна. Асистентами рефері стануть його співвітчизники Юре Прапротнік і Роберт Вукан. Четвертим суддею виступить Томаж Кланчнік.

Раніше Скоміна тричі обслуговував матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів, в яких "гірники" обіграли "Челсі" (2:1) і поступилися дортмундській "Борусії" (0:3) і "Зальцбургу" (0:1).

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Примітно, що для виходу в плей-оф ЛЧ "помаранчево-чорним" достатньо не програти.

Варто відзначити, що в групі F англійський "Манчестер Сіті" вже здобув дострокову путівку до плей-оф турніру.

Додамо також, баталія між "Наполі" та "Шахтарем" відбудеться в Неаполі 21 листопада.

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