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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34575 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67416 просмотра

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13:14 • 57830 просмотра

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Словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер"

Словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер"

Киев  •  УНН

 • 18118 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянским "Наполи", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным судьей станет рефери предыдущего финала Лиги Европы словенец Дамир Скомина. Ассистентами рефери станут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым судьей выступит Томаж Кланчник.

Ранее Скомина трижды обслуживал матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, в которых "горняки" обыграли "Челси" (2: 1) и уступили дортмундской "Боруссии" (0:3) и "Зальцбургу" (0:1).

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Примечательно, что для выхода в плей-офф ЛЧ "оранжево-черным" достаточно не проиграть.

Стоит отметить, что в группе F английский "Манчестер Сити" уже одержал досрочную путевку в плей-офф турнира.

Добавим также, баталия между "Наполи" и "Шахтером" состоится в Неаполе 21 ноября.

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