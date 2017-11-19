Словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер"

Главным судьей станет рефери предыдущего финала Лиги Европы словенец Дамир Скомина. Ассистентами рефери станут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым судьей выступит Томаж Кланчник.

Ранее Скомина трижды обслуживал матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, в которых "горняки" обыграли "Челси" (2: 1) и уступили дортмундской "Боруссии" (0:3) и "Зальцбургу" (0:1).

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Примечательно, что для выхода в плей-офф ЛЧ "оранжево-черным" достаточно не проиграть.

Стоит отметить, что в группе F английский "Манчестер Сити" уже одержал досрочную путевку в плей-офф турнира.

Добавим также, баталия между "Наполи" и "Шахтером" состоится в Неаполе 21 ноября.