Словацька поліція розшукує водія вантажівки, щоб "вручити штраф"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Словацька поліція розшукує водія вантажівки, який здійснив небезпечний маневр на вузькій дорозі, передає УНН з посиланням на Facebook словацького відомства.
"Поліція зараз розшукує сміливця, щоб вручити йому приз і величезний штраф. Що стосується невірної дати на реєстраторі, то на неї просять не звертати уваги, тому що відео насправді знято кілька днів тому", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Киян попередили про низьку видимість у столиці
Так, за перевищення швидкості в Словаччині можна отримати штраф до 800 євро.