Словацька поліція розшукує водія вантажівки, щоб "вручити штраф"

"Поліція зараз розшукує сміливця, щоб вручити йому приз і величезний штраф. Що стосується невірної дати на реєстраторі, то на неї просять не звертати уваги, тому що відео насправді знято кілька днів тому", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Киян попередили про низьку видимість у столиці

Так, за перевищення швидкості в Словаччині можна отримати штраф до 800 євро.