Словацкая полиция разыскивает водителя грузовика, чтобы "вручить штраф"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Словацкая полиция разыскивает водителя грузовика, который совершил опасный маневр на узкой дороге, передает УНН со ссылкой на Facebook словацкого ведомства.
"Полиция сейчас разыскивает смельчака, чтобы вручить ему приз и огромный штраф. Что касается неверной даты на регистраторе, то на нее просят не обращать внимания, потому что видео на самом деле снято несколько дней назад", - говорится в сообщении.
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Так, за превышение скорости в Словакии можно получить штраф до 800 евро.