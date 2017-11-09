Словацкая полиция разыскивает водителя грузовика, чтобы "вручить штраф"

"Полиция сейчас разыскивает смельчака, чтобы вручить ему приз и огромный штраф. Что касается неверной даты на регистраторе, то на нее просят не обращать внимания, потому что видео на самом деле снято несколько дней назад", - говорится в сообщении.

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Так, за превышение скорости в Словакии можно получить штраф до 800 евро.