Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.
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"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав Зеленський у Twitter.
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Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.