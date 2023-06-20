Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу - Зеленський

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"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав Зеленський у Twitter.

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Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.