Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Парламент Словакии признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.
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"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв", - написал Зеленский в Twitter.
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Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.