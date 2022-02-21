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Словаччина працює над забезпеченням енергетичної безпеки України – прем'єр-міністр

Словаччина працює над забезпеченням енергетичної безпеки України – прем'єр-міністр

Київ • УНН

 • 108914 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Словаччина працює над забезпеченням енергетичної безпеки України, заявив прем'єр-міністр Словаччини президентові України Володимиру Зеленському у телефонній розмові у понеділок, повідомила пресслужба уряду Словаччини, передає УНН.

Цитата

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти енергетичній безпеці України, і створили умови для збільшення постачання газу через міжмережне з'єднання у Будинце цього зимового сезону", — заявив прем'єр Едуард Хегер.

Деталі

Прем'єр-міністр Едуард Хегер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити свою підтримку Україні та з'ясувати, в яких сферах Словаччина може бути корисною.

Прем’єр повідомив Зеленському, що на Європейській раді закликав збільшити економічну допомогу Україні та своєчасно її виплачувати.

Прем'єр-міністр цікавився поточними подіями на російсько-українському кордоні.

За словами Зеленського, ситуація дуже напружена, зокрема у зв'язку з обстрілами на Донбасі, які почастішали. Президент України сподівається, що ситуацію буде врегульовано дипломатичним шляхом. Україні потрібна не лише матеріальна, а й економічна допомога, наголосив Зеленський.

Президент також подякував Хегеру за його підхід у Європейській раді та закликав підтримати євроатлантичні амбіції України.

За словами Хегера, Словаччина є добрим сусідом і другом України. Він також офіційно поінформував Зеленського про словацьку допомогу Україні. Уряд схвалив допомогу у розмірі 1,7 млн ​​євро, у тому числі дві системи тралення мін "Божена" та медикаменти.

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