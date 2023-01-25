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Словаччина готова "негайно" відправити в Україну 30 танків Т-72 в обмін на 15 Leopard 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що його країна готова "негайно" відправити в Україну 30 танків Т-72 в обмін на 15 німецьких Leopard 2. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Словаччина готова "негайно" відправити в Україну 30 танків Т-72 в обмін на 15 Leopard 2

Цитата

"Ми ще маємо 30 танків Т-72 і були б готові негайно відправити їх в Україну, навіть завтра, якщо буде варіант отримати в обмін західні танки — Leopard чи будь-які інші", - сказав він.

Деталі

Міністр нагадав, що минулого року Словаччина відправила в Україну 30 бойових машин піхоти радянських часів BVP-1 після того, як домовилася, що Німеччина поставить Словаччині 15 танків Leopard 2 замість них.

"У Словаччині немає можливості для зменшення, але є простір для обміну", – додав Над.

Крім цього, країна також надала Україні вісім гармат-гаубиць Zuzana і працює над виробництвом додаткових 16 гармат, які будуть оплачені Данією, Німеччиною та Норвегією. За словами міністра, український уряд висловив зацікавленість у купівлі додаткових 11 гаубиць, було укладено відповідний контракт.

Словаччина проводить військові навчання для українських бійців. Міністр зазначив, що його країна щомісяця, починаючи з жовтня 2022 року допомагає готувати близько 200 військовослужбовців мотострілецької армії ЗСУ.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Чехія і Словаччина готові поставити Україні загалом близько 30 танків Leopard.

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