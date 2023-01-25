Словакия готова "немедленно" отправить в Украину 30 танков Т-72 в обмен на 15 Leopard 2

Цитата

"Мы еще имеем 30 танков Т-72 и были бы готовы немедленно отправить их в Украину, даже завтра, если будет вариант получить в обмен западные танки — Leopard или любые другие", - сказал он.

Детали

Министр напомнил, что в прошлом году Словакия отправила в Украину 30 боевых машин пехоты советских времен BVP-1 после того, как договорилась, что Германия поставит Словакии 15 танков Leopard 2 вместо них.

"У Словакии нет возможности для уменьшения, но есть пространство для обмена", – добавил Над.

Кроме этого, страна также предоставила Украине восемь пушек-гаубиц Zuzana и работает над производством дополнительных 16 пушек, которые будут оплачены Данией, Германией и Норвегией. По словам министра, украинское правительство выразило заинтересованность в покупке дополнительных 11 гаубиц, был заключен соответствующий контракт.

Словакия проводит военные учения для украинских бойцов. Министр отметил, что его страна ежемесячно, начиная с октября 2022 года помогает готовить около 200 военнослужащих мотострелковой армии ВСУ.

Напомним

По данным СМИ, Чехия и Словакия готовы поставить Украине в общей сложности около 30 танков Leopard.