Словакия готова "немедленно" отправить в Украину 30 танков Т-72 в обмен на 15 Leopard 2
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что его страна готова "немедленно" отправить в Украину 30 танков Т-72 в обмен на 15 немецких Leopard 2. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Мы еще имеем 30 танков Т-72 и были бы готовы немедленно отправить их в Украину, даже завтра, если будет вариант получить в обмен западные танки — Leopard или любые другие", - сказал он.
Детали
Министр напомнил, что в прошлом году Словакия отправила в Украину 30 боевых машин пехоты советских времен BVP-1 после того, как договорилась, что Германия поставит Словакии 15 танков Leopard 2 вместо них.
"У Словакии нет возможности для уменьшения, но есть пространство для обмена", – добавил Над.
Кроме этого, страна также предоставила Украине восемь пушек-гаубиц Zuzana и работает над производством дополнительных 16 пушек, которые будут оплачены Данией, Германией и Норвегией. По словам министра, украинское правительство выразило заинтересованность в покупке дополнительных 11 гаубиц, был заключен соответствующий контракт.
Словакия проводит военные учения для украинских бойцов. Министр отметил, что его страна ежемесячно, начиная с октября 2022 года помогает готовить около 200 военнослужащих мотострелковой армии ВСУ.
Напомним
По данным СМИ, Чехия и Словакия готовы поставить Украине в общей сложности около 30 танков Leopard.