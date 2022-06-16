Слова варто підкріплювати діями: в ОП відповіли на скарги рф щодо "замороження" діалогу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Якщо росія бажає відновити діалог з Україною, вона має підкріплювати свої слова діями – зокрема, припинити вогонь та відвести свої війська. Про це у своєму Twitter заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
“Класичне "російське" обличчя при поганій грі: знищуєш міста, влаштовуєш публічні страти, готуєш анексію, але кажеш про бажання переговорів. Якщо патрушев хоче діалогу, слова варто підкріплювати діями: припинення вогню, негайне відведення військ, закриття проекту "росія мир" в Україну”, – написав Подоляк.
Доповнення
Секретар ради безпеки рф микола патрушев перед цим заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.
“росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", – заявив він.