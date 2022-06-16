Слова варто підкріплювати діями: в ОП відповіли на скарги рф щодо "замороження" діалогу з Україною

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“Класичне "російське" обличчя при поганій грі: знищуєш міста, влаштовуєш публічні страти, готуєш анексію, але кажеш про бажання переговорів. Якщо патрушев хоче діалогу, слова варто підкріплювати діями: припинення вогню, негайне відведення військ, закриття проекту "росія мир" в Україну”, – написав Подоляк.

Доповнення

Секретар ради безпеки рф микола патрушев перед цим заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

“росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", – заявив він.