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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30762 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Слоненя та його маму на Шрі-Ланці рятували з пастки екскаватором

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У парку дикої природи на Шрі-Ланці слоненяти і його мати після дводенного “ув’язнення” у ямі довелось рятувати за допомогою екскаватору, повідомляє УНН з посиланням на Hot Daily.

Слоненя та його маму на Шрі-Ланці рятували з пастки екскаватором

Тварини провалилися в глибоку яму з брудом, звідки не могли вибратися протягом двох днів. Співробітникам парку довелося перекопати екскаватором землю поруч з ямою і частково зірвати крутий берег. Звільнені тварини побігли у найближчий ліс.

Як повідомляв УНН раніше, протягом трьох днів Миколаївський рибоохоронний патруль брав участь у спецоперації із порятунку дельфіна-білобочки, який заплив в акваторію річки Інгул в центрі Миколаєва.

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