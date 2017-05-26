Слоненя та його маму на Шрі-Ланці рятували з пастки екскаватором
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У парку дикої природи на Шрі-Ланці слоненяти і його мати після дводенного “ув’язнення” у ямі довелось рятувати за допомогою екскаватору, повідомляє УНН з посиланням на Hot Daily.
Тварини провалилися в глибоку яму з брудом, звідки не могли вибратися протягом двох днів. Співробітникам парку довелося перекопати екскаватором землю поруч з ямою і частково зірвати крутий берег. Звільнені тварини побігли у найближчий ліс.
Як повідомляв УНН раніше, протягом трьох днів Миколаївський рибоохоронний патруль брав участь у спецоперації із порятунку дельфіна-білобочки, який заплив в акваторію річки Інгул в центрі Миколаєва.