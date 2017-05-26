Слоненка и его маму на Шри-Ланке спасали из ловушки экскаватором

Животные провалились в глубокую яму с грязью, откуда не могли выбраться в течение двух дней. Сотрудникам парка пришлось перекопать экскаватором землю рядом с ямой и частично сорвать крутой берег. Освобожденные животные побежали в ближайший лес.

Как сообщал УНН ранее, в течение трех дней Николаевский рыбоохранный патруль участвовал в спецоперации по спасению дельфина-белобочки, который заплыл в акваторию реки Ингул в центре Николаева.