Слідство у справі “вишок Бойка” підходить до завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Слідство у справі “вишок Бойка” підходить до завершення і не виключене внесення подання щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата Юрія Бойка. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
“Пане Бойко, дозвольте, я не буду відповідати на другу частину вашого питання, тому що ми знаходимося в конфлікті інтересів. Адже слідство, яке йде по так званих "вишках Бойка", доходить до пред’явлення матеріалів для зняття депутатської недоторканності”, — сказав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, документальної бази, щоб довести до кінця справу "вишок Бойка", немає, тому що докази зберігаються в окупованому Криму.