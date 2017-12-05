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Слідство у справі “вишок Бойка” підходить до завершення

Слідство у справі “вишок Бойка” підходить до завершення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Слідство у справі “вишок Бойка” підходить до завершення і не виключене внесення подання щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата Юрія Бойка. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

“Пане Бойко, дозвольте, я не буду відповідати на другу частину вашого питання, тому що ми знаходимося в конфлікті інтересів. Адже слідство, яке йде по так званих "вишках Бойка", доходить до пред’явлення матеріалів для зняття депутатської недоторканності”, — сказав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, документальної бази, щоб довести до кінця справу "вишок Бойка", немає, тому що докази зберігаються в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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