Следствие по делу "вышек Бойко" подходит к завершению

"Господин Бойко, позвольте, я не буду отвечать на вторую часть вашего вопроса, потому что мы находимся в конфликте интересов. Ведь следствие, которое идет по так называемым "вышкам Бойко", доходит до предъявления материалов для снятия депутатской неприкосновенности", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНН, документальной базы, чтобы довести до конца дело "вышек Бойко", нет, потому что доказательства хранятся в оккупированном Крыму.