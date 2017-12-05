Следствие по делу "вышек Бойко" подходит к завершению
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Следствие по делу "вышек Бойко" подходит к завершению и не исключено внесение представления о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Юрия Бойко. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
"Господин Бойко, позвольте, я не буду отвечать на вторую часть вашего вопроса, потому что мы находимся в конфликте интересов. Ведь следствие, которое идет по так называемым "вышкам Бойко", доходит до предъявления материалов для снятия депутатской неприкосновенности", - сказал генпрокурор.
Как сообщал УНН, документальной базы, чтобы довести до конца дело "вышек Бойко", нет, потому что доказательства хранятся в оккупированном Крыму.