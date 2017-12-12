Слідство щодо двох співробітників НАБУ буде в закритому режимі - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Слідство щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України, підозрюваних у провокування хабара, буде здійснюватися у закритому режимі, оскільки вони є негласними штатними працівниками. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми бачимо ознаки порушення закону, а саме провокування хабара з боку окремих детективів НАБУ. Ми будемо вести слідство у закритому режимі, бо я вже отримав папір про те, що ці працівники НАБУ є негласними штатними працівниками",- сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ повідомила про підозру ще двом співробітникам НАБУ
Нагадаємо, 29 листопада Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій. При цьому, у НАБУ заявили, що у діях їхніх агентів не було провокації щодо чиновниці ДМС.