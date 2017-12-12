Следствие по двум сотрудникам НАБУ будет в закрытом режиме - Луценко

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 19989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7476 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103280 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117998 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103716 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106110 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117263 просмотра

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Актуальное
Следствие по двум сотрудникам НАБУ будет в закрытом режиме - Луценко

Следствие по двум сотрудникам НАБУ будет в закрытом режиме - Луценко

Киев  •  УНН

 • 14344 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Следствие в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, подозреваемых в провокации взятки, будет осуществляться в закрытом режиме, поскольку они являются негласными штатными работниками. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы видим признаки нарушения закона, а именно провоцирование взятки со стороны отдельных детективов НАБУ. Мы будем вести следствие в закрытом режиме, я уже получил бумагу о том, что эти работники НАБУ являются негласными штатными работниками", - сказал он.

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Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первого заместителя председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.

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