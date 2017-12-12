Следствие по двум сотрудникам НАБУ будет в закрытом режиме - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Следствие в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, подозреваемых в провокации взятки, будет осуществляться в закрытом режиме, поскольку они являются негласными штатными работниками. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы видим признаки нарушения закона, а именно провоцирование взятки со стороны отдельных детективов НАБУ. Мы будем вести следствие в закрытом режиме, я уже получил бумагу о том, что эти работники НАБУ являются негласными штатными работниками", - сказал он.
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Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первого заместителя председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.