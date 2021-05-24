Слідом за Литвою генпрокоратура Польщі відкрила справу про інцидент з літаком Ryanair у Мінську

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За його словами, розгляд буде вестися в напрямку “використання обману і загрози для захоплення контролю над повітряним судном і позбавлення волі його пасажирів”.

Справа буде вестися по ст. 166 (“Захоплення водного або повітряного судна”) і ст. 189 (“Незаконне позбавлення волі”) Кримінального кодексу Польщі.

Раніше

Заступник уповноваженого поліції Литви Арунас Павлаускас заявив в аеропорту Вільнюса, що литовська поліція почала два досудові розслідування про примусову посадку літака Ryanair в Мінську: викрадення літака і вимушену посадка.