Слідом за Литвою генпрокоратура Польщі відкрила справу про інцидент з літаком Ryanair у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Польський генеральний прокурор доручив порушити кримінальну справу за фактом “примусу літака (ірландської авіакомпанії) Ryanair до приземлення в Мінську”. Про це повідомив у понеділок прес-секретар Державної прокуратури Польщі Лукаш Лапчіньскій, пише УНН з посиланням на TVN24.
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За його словами, розгляд буде вестися в напрямку “використання обману і загрози для захоплення контролю над повітряним судном і позбавлення волі його пасажирів”.
Справа буде вестися по ст. 166 (“Захоплення водного або повітряного судна”) і ст. 189 (“Незаконне позбавлення волі”) Кримінального кодексу Польщі.
Раніше
Заступник уповноваженого поліції Литви Арунас Павлаускас заявив в аеропорту Вільнюса, що литовська поліція почала два досудові розслідування про примусову посадку літака Ryanair в Мінську: викрадення літака і вимушену посадка.