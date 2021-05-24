Вслед за Литвой генпрокоратура Польши открыла дело об инциденте с самолетом Ryanair в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Польский генеральный прокурор поручил возбудить уголовное дело по факту “принуждения самолета (ирландской авиакомпании) Ryanair к приземлению в Минске”. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, пишет УНН со ссылкой на TVN24.
Детали
По его словам, разбирательство будет вестись в направлении “использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров”.
Дело будет вестись по ст. 166 (“Захват водного или воздушного судна”) и ст. 189 (“Незаконное лишение свободы”) Уголовного кодекса Польши.
Ранее
Заместитель уполномоченного полиции Литвы Арунас Павлаускас заявил в аэропорту Вильнюса, что литовская полиция начала два досудебные расследования о принудительной посадки самолета Ryanair в Минске: угон самолета и вынужденная посадка.