Вслед за Литвой генпрокоратура Польши открыла дело об инциденте с самолетом Ryanair в Минске

Детали

По его словам, разбирательство будет вестись в направлении “использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров”.

Дело будет вестись по ст. 166 (“Захват водного или воздушного судна”) и ст. 189 (“Незаконное лишение свободы”) Уголовного кодекса Польши.

Ранее

Заместитель уполномоченного полиции Литвы Арунас Павлаускас заявил в аэропорту Вильнюса, что литовская полиция начала два досудебные расследования о принудительной посадки самолета Ryanair в Минске: угон самолета и вынужденная посадка.