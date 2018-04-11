Слідком РФ відкрив справу проти начальника рятувальників, що гасили пожежу в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії порушено кримінальну справу стосовно начальника варти пожежно-рятувальної частини №2 федеральньної державної установи "1 загін федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергія Геніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність). Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву СК РФ.
За версією слідства, під час гасіння пожежі в торговому центрі "Зимова Вишня" Генін, будучи командиром ланки газодимозахисної служби, спільно з командиром відділення Антоном Брідовим, пожежним пожежно-рятувальної частини №2 Олександром Малишенко і очевидцем того, що відбувається А.Ананьевим зайшли в палаючу будівлю через західний вхід.
Ананьїв повідомив про знаходження на 4 поверсі в кінозалі № 2 великої кількості людей, в тому числі дітей, і вказав на розташований безпосередньо біля даного входу сходовий марш, як найкоротший шлях до зазначеного кінозалу.
Генін, як вважає слідство, проігнорував ці відомості, і не звірив з наявними планами-схемами найкоротші шляхи до місця порятунку людей, направивши свою ланку до дальнього від свого місцезнаходження сходового маршу, що знаходиться в південно-східній частині торгового центру. При цьому, Бріден і Малишенко відповідно до чинних нормативних актів беззаперечно пройшли за своїм командиром. Дійшовши до четвертого поверху, вони виявили замкнені двері. Після цього Генин і його підлеглі повернулися до сходів, що знаходиться в безпосередній близькості від західного входу, і безперешкодно проїхали на 4 поверх. В результаті ними було втрачено час, яке могло бути використано для порятунку і евакуації людей.
В результаті недбалих дій Геніна від отруєння продуктами горіння, чадним газом і отриманих термічних опіків настала смерть не менше 37 осіб, які перебували в момент пожежі на 4 поверсі в кінозалі № 2 ТРЦ "Зимова Вишня".
За місцем проживання Геніна проводяться обшуки. Найближчим часом він буде затриманий, після чого наслідок вирішить питання про запобіжний захід.
Слідчі продовжують встановлювати інших осіб, причетних до трагедії.
Як повідомляв УНН, 25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини , постраждали 79 осіб.