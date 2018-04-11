Следком РФ открыл дело против начальника спасателей, тушивших пожар в Кемерово

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление СК РФ.

По версии следствия, при тушении пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части № 2 Александром Малышенко и очевидцем происходящего А.Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.

Ананьев сообщил о нахождении на 4 этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу.


Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. При этом, Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя Вишня".


По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

Как сообщал УНН, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

 

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