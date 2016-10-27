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Слідчому ГСУ ГПУ намагались дати хабар за закриття справи і повернення 200 кг бурштину - Ю.Луценко

Слідчому ГСУ ГПУ намагались дати хабар за закриття справи і повернення 200 кг бурштину - Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 8229 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Затримали особу, яка намагалася ДАТИ хабар слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вечорами теж клює... затримали особу, яка намагалася ДАТИ хабар слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину", - написав Ю.Луценко.

Генпрокурор також додав, що "часи міняються" і "тепер пройдисвіт відповість і за бурштин і за хабар".

Раніше Ю.Луценко повідомив, що Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.

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