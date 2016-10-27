Слідчому ГСУ ГПУ намагались дати хабар за закриття справи і повернення 200 кг бурштину - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Затримали особу, яка намагалася ДАТИ хабар слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вечорами теж клює... затримали особу, яка намагалася ДАТИ хабар слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину", - написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також додав, що "часи міняються" і "тепер пройдисвіт відповість і за бурштин і за хабар".
Раніше Ю.Луценко повідомив, що Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.