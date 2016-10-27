Следователю ГСУ ГПУ пытались дать взятку за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря - Ю.Луценко

"По вечерам тоже клюет... задержали гражданина, который пытался дать взятку следователю ГСУ ГПУ за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также добавил, что "времена меняются" и "теперь проходимец ответит и за янтарь и за взятку".

Ранее Ю.Луценко сообщил, что Департамент ГПУ в сфере экономики совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.