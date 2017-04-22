Слідчого поліції на Львівщині затримали на хабарі у 54 тис.

В СБУ повідомили, що слідчий вимагав від місцевого 54 тис. грн, за сприяння мінімізації розміру покарання за низку крадіжок.

“Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (одержання хабара службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна”, — повідомили у СБУ.

Триває слідство.

Нагадаємо, 20 квітня посадовці Одеської ОДА та Держпродспоживслужби погоріли на хабарі.