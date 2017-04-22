Следователя полиции в Львовской обл. задержали на взятке в 54 тыс.

В СБУ сообщили, что следователь требовал от местного жителя 54 тыс. грн, при содействии минимизации размера наказания за ряд краж.

“Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной вигоды. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК (получение взятки должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества ”, - сообщили в СБУ.

Продолжается следствие.

Напомним, 20 апреля чиновники Одесской ОГА и Держпродспоживслужбы погорели на взятке .