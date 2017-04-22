Следователя полиции в Львовской обл. задержали на взятке в 54 тыс.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100136 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151457 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111801 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106903 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103429 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152366 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Следователя полиции в Львовской обл. задержали на взятке в 54 тыс.

Следователя полиции в Львовской обл. задержали на взятке в 54 тыс.

Киев  •  УНН

 • 12194 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции во Львовской обл. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

В СБУ сообщили, что следователь требовал от местного жителя 54 тыс. грн, при содействии минимизации размера наказания за ряд краж.

“Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной вигоды. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК (получение взятки должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества ”, - сообщили в СБУ.

Продолжается следствие.

Напомним, 20 апреля чиновники Одесской ОГА и Держпродспоживслужбы погорели на взятке .

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