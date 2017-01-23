Слідчі вважають, що убивство П.Шеремета реалізовано із диверсійно-терористичного центру РФ – А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Слідчі на 99,9% вважають, що убивство відомого журналіста Павла Шеремета було націлено і реалізовано із диверсійно-терористичного центру на території РФ. Про це під час брифінгу сказав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
“Спроба нападу на мене, якій запобігла СБУ, є лише однією ланкою ланцюжка роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, в якого поставлене завдання, залучаючи винятково громадян України, як правило з кримінальним минулим, як правило тих, хто ненавидить нашу країну і з промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни”, — сказав він.
“Судячи за почерком і підготовки терористичного акту з моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% убивство відомого журналіста Павла Шеремета було направлено, націлено і реалізовано з цього диверсійно-терористичного центру на території РФ”, — наголосив А.Геращенко.
Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.
Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.
Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.
Раніше, вранці 20 липня, в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.