Следователи считают, что убийство П.Шеремета реализовано с диверсионно-террористического центра РФ - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Следователи на 99,9% считают, что убийство известного журналиста Павла Шеремета было нацелено и реализовано с диверсионно-террористического центра на территории РФ. Об этом во время брифинга сказал народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Попытка нападения на меня, которую предотвратила СБУ, является лишь одним звеном цепочки работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, у которого поставлена задача, привлекая исключительно граждан Украины, как правило, с уголовным прошлым, как правило тех, кто ненавидит нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны ", - сказал он.
"Судя по почерку и подготовке террористического акта с моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% убийство известного журналиста Павла Шеремета было направлено, нацелено и реализовано с этого диверсионно-террористического центра на территории РФ", - подчеркнул А.Геращенко.
Как сообщал УНН, 21 января председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата . При этом имя нардепа не называлось.
Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.
Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенка.
Ранее, утром 20 июля, в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.