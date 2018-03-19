Слідчі вважають чотири випадки детонування бомб в Техасі пов’язаними
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Місцева влада Остіну, штат Техас, стверджує, що слідчі знайшли "подібність" між останньою бомбою, що здетонувала в столиці штату, і трьома бомбами, які підірвалися раніше цього місяця. Про це повідомляє AP, передає УНН.
На прес-конференції в понеділок начальник поліції Остіну Брайан Менлі заявив, що бомба, внаслідок вибуху якої вночі в неділю травми отримало двоє осіб, ймовірно, пов'язана з трьома іншими бомбами, які раніше невідомі залишили на порогах домівок місцевих громадян.
Повідомляється, що обидві жертви вибуху - білі чоловіки віком від 22 до 23 років, були госпіталізовані після отримання серйозних травм, наразі медики оцінюють їх стан як стабільний.
Зазначається, що внаслідок попередніх атак жертвами трьох попередніх вибухів були темношкірими або іспаномовними. В результаті попередніх атак двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо, 19 березня щонайменше двоє людей отримали серйозні поранення внаслідок вибуху, що стався на південному заході міста Остін (штат Техас).