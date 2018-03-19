Следователи считают четыре случая детонирования бомб в Техасе связанными

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15827 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20732 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66302 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75648 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102058 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109195 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116568 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133026 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Следователи считают четыре случая детонирования бомб в Техасе связанными

Следователи считают четыре случая детонирования бомб в Техасе связанными

Киев  •  УНН

 • 8445 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Местная власти Остину, штат Техас, утверждает, что следователи нашли "сходство" между последней бомбой, которая сдетонировала в столице штата, и тремя бомбами, которые подорвались ранее в этом месяце. Об этом сообщает AP, передает УНН.

На пресс-конференции в понедельник начальник полиции Остину Брайан Мэнли заявил, что бомба, в результате взрыва которой ночью в воскресенье травмы получило два человека, вероятно, связана с тремя другими бомбами, которые ранее неизвестные оставили на порогах домов местных граждан.

Сообщается, что обе жертвы взрыва - белые мужчины в возрасте от 22 до 23 лет, были госпитализированы после получения серьезных травм, пока медики оценивают их состояние как стабильное.

Отмечается, что в результате предыдущих атак жертвами трех предыдущих взрывов были темнокожими или испаноязычными. В результате предыдущих атак два человека погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, 19 марта меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас).

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