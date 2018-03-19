Следователи считают четыре случая детонирования бомб в Техасе связанными
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Местная власти Остину, штат Техас, утверждает, что следователи нашли "сходство" между последней бомбой, которая сдетонировала в столице штата, и тремя бомбами, которые подорвались ранее в этом месяце. Об этом сообщает AP, передает УНН.
На пресс-конференции в понедельник начальник полиции Остину Брайан Мэнли заявил, что бомба, в результате взрыва которой ночью в воскресенье травмы получило два человека, вероятно, связана с тремя другими бомбами, которые ранее неизвестные оставили на порогах домов местных граждан.
Сообщается, что обе жертвы взрыва - белые мужчины в возрасте от 22 до 23 лет, были госпитализированы после получения серьезных травм, пока медики оценивают их состояние как стабильное.
Отмечается, что в результате предыдущих атак жертвами трех предыдущих взрывов были темнокожими или испаноязычными. В результате предыдущих атак два человека погибли, еще двое получили ранения.
Напомним, 19 марта меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас).