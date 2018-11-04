Слідчі у справі про напад на Гандзюк допитали понад 360 осіб - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час розслідування факту нападу на громадську активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, про смерть якої стало відомо сьогодні, слідчі допитали 367 осіб і провели 21 експертизу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурор Лариса Сарган, передає УНН.
"Наразі у цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було допитано 367 осіб; призначено та проведено 21 експертизу, проведено 9 обшуків та 26 оглядів. Крім того, центральним управлінням СБ України проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв'язку з цим, 28 жовтня С.Торбіна із Херсонсього СІЗО для проведення слідчих дій направили до центрального управління СБУ в м. Київ", - зазначила вона.
При цьому Сарган додала, що правоохоронці встановили 5 осіб, які об’єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину. Суд обрав їм запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають С.Торбін та М.Грабчук, іншим, у зв'язку із взаємодією зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
"У зв’язку із нововиявленими обставинами (смертю К. Гандзюк в одному з опікових центрів Києва), поліцією сьогодні перекваліфіковано провадження зі спроби вбивства на умисне вбивство", - додала вона.
Перше кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство відкрило ГУ Нацполіції в Херсонській області після того, як 31 липня цього року було здійснено напад на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Потерпілу біля будинку облили сірчаною кислотою, у результаті чого Гандзюк зазнала 30% опіків шкіри.
Нагадаємо, сьогодні вранці народний депутат Олена Сотник повідомила, що радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, "більше немає". Цю інформацію пізніше підтвердили в поліції.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.