Слідчі у справі про напад на Гандзюк допитали понад 360 осіб - ГПУ

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час розслідування факту нападу на громадську активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, про смерть якої стало відомо сьогодні, слідчі допитали 367 осіб і провели 21 експертизу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурор Лариса Сарган, передає УНН.