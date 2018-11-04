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Следователи по делу о нападении на Гандзюк допросили более 360 человек - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 8775 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В ходе расследования факта нападения на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, о смерти которой стало известно сегодня, следователи допросили 367 человек и провели 21 экспертизу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурор Лариса Сарган, передает УНН.

"Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров. Кроме того, центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим, 28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в Киеве", - отметила она.

При этом Сарган добавила, что правоохранители установили 5 человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления. Суд избрал им меры пресечения. Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, другим, в связи с взаимодействием со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"В связи с новыми обстоятельствами (смертью К. Гандзюк в одном из ожоговых центров Киева), полицией сегодня переквалифицировано производство с попытки убийства на убийство", - добавила она.

Первое уголовное производство по факту покушения на убийство открыло ГУ Нацполиции в Херсонской области после того, как 31 июля этого года было совершено нападение на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Пострадавшую у дома облили серной кислотой, в результате чего Гандзюк получила 30% ожогов кожи.

Напомним, сегодня утром народный депутат Елена Сотник сообщила, что советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, "больше нет". Эту информацию позже подтвердили в полиции.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

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