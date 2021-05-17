Слідча комісія Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "фікцією"

Цитата:

“У нас зараз іде розслідування ТСК по всіх пунктах фінансового плану, який, на наш погляд, є "фіктивним“. Ми будемо готувати звернення і до Президента, і до Прем’єра про те, чому вважаємо цей фінансовий план абсолютно нікчемним. Усі люди, які причетні до його підготовки, взагалі некомпетентні”, — заявила вона.

Гришина додала, що заплановані показники прибутків, вказані у фінансовому плані, абсолютно необґрунтовані.

“Фінплан попереднього року був таким самим, тож затвердження фінансових планів — це така вже певна традиція в "УЗ“. Тому виникає питання: хто затверджує такі фінансові плани і хто буде нести за це відповідальність”, — підкреслила нардеп.

Доповнення

ТСК з оцінки критичного стану “Укрзалізниці” створена наприкінці січня. У межах слідства перевіряється ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Окрім того, встановлюються причини зубожіння “Укрзалізниці” і коло винних осіб. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які ймовірно нехтували своїми обов’язками і закривали очі на корупційні прояви. За словами Гришиної, ознаки такої халатності вже спостерігаються.