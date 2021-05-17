Следственная комиссия Рады считает финплан Укрзализныци на 2021 год "фикцией"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год ничтожным и нереальным для выполнения. Об этом в интервью изданию "Главком" рассказала руководительница ВСК Юлия Гришина, передает УНН.
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"У нас сейчас идет расследование ВСК по всем пунктам финансового плана, который, на наш взгляд, является "фиктивным". Мы будем готовить обращение и к Президенту, и к Премьеру о том, почему считаем этот финансовый план абсолютно ничтожным. Все люди, причастные к его подготовке, вообще некомпетентны", - заявила она.
Гришина добавила, что запланированные показатели прибыли, указанные в финансовом плане, абсолютно беспочвенны.
"Финплан предыдущего года был таким же, поэтому утверждения финансовых планов - это такая уже определенная традиция в "УЗ". Поэтому возникает вопрос: кто утверждает такие финансовые планы и кто будет нести за это ответственность", - подчеркнула нардеп.
Дополнение
ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" создана в конце января. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания "Укрзализныци" и круг виновных лиц. Под проверку подпадают также правоохранители, вероятно пренебрегавшие своими обязанностями и закрывавшие глаза на коррупционные проявления. По словам Гришиной, признаки такой халатности уже наблюдаются.