Слідча комісія Ради по Укрзалізниці "допитає" правоохоронців

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"На цей раз "допитуємо" правоохоронців. Питання до них банальні, але не менш інтригуючі: де винні у багаторічному розкраданні стратегічного підприємства та які результати боротьби з корупцією? Маю велику надію, що особисті зустрічі з першими особами Офісу Генпрокурора та Державної фіскальної служби допоможуть пролити світло на темні справи "Укрзалізниці", - написала Гришина.

Вона нагадала, що засідання мало відбутися 20 травня, у прямому ефірі. Втім, члени ТСК зберуться у інший день, пише нардеп.

"В цей час буде позачергове засідання ВРУ. Про нову дату засідання повідомлю", - зазначила Гришина.

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ТСК попередньо встановила бездіяльність НАБУ в боротьбі з корупцією в "Укрзалізниці". Незважаючи на публічний розголос різних схем на залізниці, детективи НАБУ ігнорують обов'язок реєструвати і розслідувати кримінальні провадження.

Однак УНН раніше відзначав, що відповідальні за "Укрзалізницю" детективи НАБУ насправді проводять час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в Clubhouse.

Тим часом САП синхронно з НАБУ також відмовляється реєструвати кримінальні провадження за схемами в "Укрзалізниці" і приховує прізвища прокурорів, які повинні були займатися антикорупційною діяльністю на залізниці.

Як раніше повідомляв УНН, в минулому році НАБУ і САП скерували до суду одну справу по "Укрзалізниці" п'ятирічної давності.