Следственная комиссия Рады по Укрзализныце "допросит" правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки критического состояния "Укрзализныци" заслушает руководство Офиса Генпрокурора и ГФС. Об этом в своем Facebook написала глава ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.
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"На этот раз "допрашиваем" правоохранителей. Вопросы к ним банальные, но не менее интригующие: где виновные в многолетнем хищении стратегического предприятия и какие результаты борьбы с коррупцией? Очень надеюсь, что личные встречи с первыми лицами Офиса Генпрокурора и Государственной фискальной службы помогут пролить свет на темные дела "Укрзализныци", - написала Гришина.
Она напомнила, что заседание должно было состояться 20 мая, в прямом эфире. Впрочем, члены ВСК соберутся в другой день, пишет нардеп.
"В это время будет внеочередное заседание ВРУ. О новой дате заседания сообщу", - отметила Гришина.
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ВСК предварительно установила бездействие НАБУ в борьбе с коррупцией в "Укрзализныце". Несмотря на публичную огласку различных схем на железной дороге, детективы НАБУ игнорируют обязанность регистрировать и расследовать уголовные производства.
Однако УНН ранее отмечал, что ответственные за "Укрзализныцю" детективы НАБУ на самом деле проводят время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в Clubhouse.
Между тем САП синхронно с НАБУ также отказывается регистрировать уголовные производства по схемам в "Укрзализныце" и скрывает фамилии прокуроров, которые должны были заниматься антикоррупционной деятельностью на железной дороге.
Как ранее сообщал УНН, в прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по "Укрзализныце" пятилетней давности.