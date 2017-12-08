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Славія українців Ротаня і Соболя не змогла вийти в плей-оф Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Здолавши в гостях празьку "Славію" з рахунком 1:0, "Астана" першою в історії з казахстанських команд пробилася у весняну стадію єврокубків, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Доля другої путівки в плей-оф Ліги Європи УЄФА від групи A вирішувалася в останньому турі. Претенденти зійшлися лицем до лиця в Празі. Гості почали зустріч досить активно, але утримувати власний темп у них не виходило. Згодом пражани стали більше володіти м'ячем і намагалися діяти з позиції сили. "Астані", втім, було не звикати грати від оборони.

Ще одним козирем підопічних Станимира Стойлова є "стандарти". Саме кутовий в кінцівці першого тайму і вивів казахстанців вперед. Боснійський захисник Марін Анічич уникнув потрапляння в офсайд і вивів гостей вперед. Після перерви "Славія" додала і створила ряд дуже перспективних моментів, але конвертувати їх в забиті м'ячі так і не зуміла.

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Примітно, що гравець збірної України Руслан Ротань вийшов у стартовому складі і був замінений на 68 хвилині. Захисник Едуард Соболь провів весь матч, записавши до свого пасив жовту картку.

Зауважимо, що з першого місця в квартеті А вийшов "Вільяреал" (11 очок), на один пункт відстала "Астана". "Славія" з 8-ма очками закінчила лише 3-ю.

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