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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Славия украинский Ротаня и Соболя не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы

Славия украинский Ротаня и Соболя не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 15162 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Преодолев в гостях пражскую "Славию" со счетом 1: 0, "Астана" первой в истории из казахстанских команд пробилась в весеннюю стадию еврокубков, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Судьба второй путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА от группы A решалась в последнем туре. Претенденты сошлись лицом к лицу в Праге. Гости начали встречу довольно активно, но содержать собственный темп у них не получалось. Впоследствии пражане стали больше владеть мячом и пытались действовать с позиции силы. "Астане", впрочем, было не привыкать играть от обороны.

Еще одним козырем подопечных Станимира Стойлова является "стандарты". Именно угловой в концовке первого тайма и вывел казахстанцев вперед. Боснийский защитник Марин Аничич избежал попадания в офсайд и вывел гостей вперед. После перерыва "Славия" добавила и создала ряд очень перспективных моментов, но конвертировать их в забитые мячи так и не сумела.

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Примечательно, что игрок сборной Украины Руслан Ротань вышел в стартовом составе и был заменен на 68 минуте. Защитник Эдуард Соболь провел весь матч, записав в свой пассив желтую карточку.

Заметим, что с первого места в квартете А вышел "Вильярреал" (11 очков), на один пункт отстала "Астана". "Славия" с 8-ю очками закончил только третий.

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