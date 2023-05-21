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"Слава Україні!": у Кишиневі проходить мітинг "Європейська Молдова"

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У неділю, 21 травня, у центрі столиці Молдови відбувається мітинг “Європейська Молдова”, про проведення якого оголосила президентка Майя Санду, повідомляє УНН з посиланням на Point.md.

За попередніми даними на зборах присутні понад 75 000 осіб.

Перед присутніми виступила голова Європарламенту Роберта Метсола, вона заявила, що країна давно готова до євроінтеграції.

Президент Республіки Молдова Майя Санду з сцени засудила війну: “Слава Україні!”

“Слава Україні!”, — сказала президентка зі сцени, додавши, що “ми хочемо тримати країну і наших дітей подалі від жахів війни”.

Санду виголосила промову українською мовою, у якій висловила підтримку і солідарність із народом України. Санду також звернулася до громадян Молдови російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами.

“Ми прийшли сюди, щоб з упевненістю сказати, що молдавани — європейці. Місце Молдови в ЄС. Наш проєкт — інтеграція в ЄС. Це не тільки моє зобов'язання, така воля народу.

Європа — це більше, ніж політичне гасло. Це спосіб життя і шанс нашого народу жити в мирі. Ця мрія залежить від кожного з нас. Шлях довгий, і він вимагає роботи. Тільки так ми зможемо забезпечити безпеку наших дітей. Молдова має бути членом ЄС. Молдавани мають бути європейцями і за документами. 34 роки намагалися заблокувати наше майбутнє, але ми чинили опір”, — заявила Санду.

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