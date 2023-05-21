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“Слава Украине!”: в Кишиневе проходит митинг “Европейская Молдова”

“Слава Украине!”: в Кишиневе проходит митинг “Европейская Молдова”

Киев • УНН

 • 693980 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье, 21 мая, в центре столицы Молдові проходит митинг “Европейская Молдова”, о проведении которого объявила президент Майя Санду, сообщает УНН со ссылкой на Point.md.

По предварительным данным на собрании присутствуют более 75 000 человек.

Перед собравшими выступила председатель Европарламента Роберта Метсола, она заявила, что страна давно готова к евроинтеграции.

Президент Республики Молдова Майя Санду со сцены осудила войну: “Слава Украине!”
“Слава Украине!”, — сказала президент со сцены на ПВНС, добавив, что “мы хотим держать страну и наших детей подальше от ужасов войны”.

Санду произнесла речь на украинском языке, в которой выразила поддержку и солидарность с народом Украины. Санду также обратилась к гражданам Молдовы на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

“Мы пришли сюда, чтобы с уверенностью сказать, что молдаване — европейцы. Место Молдовы в ЕС. Наш проект — интеграция в ЕС. Это не только мое обязательство, такова воля народа.

Европа — это больше, чем политический лозунг. Это образ жизни и шанс нашего народа жить в мире. Эта мечта зависит от каждого из нас. Путь долгий, и он требует работы. Только так мы сможем обеспечить безопасность наших детей. Молдова должна быть членом ЕС. Молдаване должны быть европейцами и по документам. 34 года пытались заблокировать наше будущее, но мы сопротивлялись”, — заявила Санду.

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