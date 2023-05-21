“Слава Украине!”: в Кишиневе проходит митинг “Европейская Молдова”

По предварительным данным на собрании присутствуют более 75 000 человек.

Перед собравшими выступила председатель Европарламента Роберта Метсола, она заявила, что страна давно готова к евроинтеграции.

Президент Республики Молдова Майя Санду со сцены осудила войну: “Слава Украине!”

“Слава Украине!”, — сказала президент со сцены на ПВНС, добавив, что “мы хотим держать страну и наших детей подальше от ужасов войны”.

Санду произнесла речь на украинском языке, в которой выразила поддержку и солидарность с народом Украины. Санду также обратилась к гражданам Молдовы на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

“Мы пришли сюда, чтобы с уверенностью сказать, что молдаване — европейцы. Место Молдовы в ЕС. Наш проект — интеграция в ЕС. Это не только мое обязательство, такова воля народа.

Европа — это больше, чем политический лозунг. Это образ жизни и шанс нашего народа жить в мире. Эта мечта зависит от каждого из нас. Путь долгий, и он требует работы. Только так мы сможем обеспечить безопасность наших детей. Молдова должна быть членом ЕС. Молдаване должны быть европейцами и по документам. 34 года пытались заблокировать наше будущее, но мы сопротивлялись”, — заявила Санду.