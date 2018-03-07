Sky News: отруєні екс-полковник ГРУ і його дочка знаходяться в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які в неділю зазнали впливу нервово-паралітичної речовини в англійському Солсбері, знаходяться в комі. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.
За даними Sky News, у комі перебуває і поліцейський, який першим прибув на місце отруєння.
У 2004 році Скрипаль був заарештований Федеральною службою безпеки РФ і пізніше засуджений до 13 років в'язниці за держзраду в формі шпигунства на користь спецслужб Великої Британії. Через шість років екс-полковник був переданий США в рамках обміну особами, заарештованими за звинуваченням у шпигунстві.
Скотленд-Ярд також займається розслідуванням обставин смерті дружини і сина Сергія Скрипаля. За п'ять років Сергій Скрипаль втратив трьох членів своєї сім'ї. Дружина Скрипаля Людмила померла від раку в жовтні 2012 року в Великоій Британії у віці 59 років. У 2016 році помер його старший брат. У 2017 році через кілька днів після запланованої поїздки до Санкт-Петербургу від печінкової недостатності помер його син Олександр.
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Нагадаємо, речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало. Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну. Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.