Sky News: отравленные экс-полковник ГРУ и его дочь находятся в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в воскресенье подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в английском Солсбери, находятся в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным Sky News, в коме находится и полицейский, который первым прибыл на место отравления.
В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позже приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании. Через шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.
Скотленд-Ярд также занимается расследованием обстоятельств смерти жены и сына Сергея Скрипаля. За пять лет Сергей Скрипаль потерял трех членов своей семьи. Жена Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании в возрасте 59 лет. В 2016 году умер его старший брат. В 2017 году через несколько дней после запланированной поездки в Санкт-Петербург от печеночной недостаточности умер его сын Александр.
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Напомним, вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Информации о веществе, которое могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом — синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально любой версии представлено не было.