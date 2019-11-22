Скороход десятки разів пропонувала гроші колегам – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Народний депутат України Ганна Скороход десятки разів пропонувала гроші колегам з партії "Слуга народу". Про це в інтерв’ю Про це в інтерв’ю "Новое Время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
Відповідаючи на питання, скільки було випадків, коли Скороход пропонувала гроші колегам, адже це було однією з причин виключення її із фракції, Корнієнко відповів: "Десятки випадків".
Нагадаємо, парламентська фракція "Слуга народу" під час засідання фракції виключила зі свого складу двох нардепів Антона Полякова та Анну Скороход.
Як повідомлялося раніше, Скороход розповіла про зарплати в конвертах у "Слузі народу".