Склади горять у Києві на Туполєва: рятувальники витягли 10 газових балонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У вівторок в Києві у складській будівлі на вул. Академіка Туполєва виникла пожежа. Вогонь загрожує розташованій поруч 6-поверховій офісній будівлі, передає УНН з посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у м. Києві в Facebook.
Повідомляється, що 13 березня о 16:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Академіка Туполєва.
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По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що займання виникло в 1-поверховій складській будівлі висотою 8 м, розміром 100×100 м.
“Наразі площа займання становить близько 800 кв. м, є загроза розповсюдження вогню на поруч прибудовану 6-ти поверхову офісну будівлю”, — йдеться в повідомленні.
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Рятувальники евакуювали з приміщення 10 газових балонів та проводять роботу з їх охолодження. На місці події працює 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу.