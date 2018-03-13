Склады горят в Киеве на Туполева: спасатели вытащили 10 газовых баллонов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41893 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55921 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59423 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102566 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93906 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103750 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110770 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116997 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Во вторник в Киеве в складском помещении на ул. Академика Туполева возник пожар. Огонь угрожает расположенному рядом 6-этажному офисному зданию, передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве в Facebook.

Сообщается, что 13 марта в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Туполева.

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По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100 × 100 м.

"Сейчас площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное 6-ти этажное офисное здание", - говорится в сообщении.

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Спасатели эвакуировали из помещения 10 газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению. На месте происшествия работает 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

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