Склады горят в Киеве на Туполева: спасатели вытащили 10 газовых баллонов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Во вторник в Киеве в складском помещении на ул. Академика Туполева возник пожар. Огонь угрожает расположенному рядом 6-этажному офисному зданию, передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве в Facebook.
Сообщается, что 13 марта в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Туполева.
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По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100 × 100 м.
"Сейчас площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное 6-ти этажное офисное здание", - говорится в сообщении.
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Спасатели эвакуировали из помещения 10 газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению. На месте происшествия работает 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.